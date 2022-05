A la Une .. Emmanuel Macron : "Le peuple français a fait le choix d’un projet clair et explicite d’avenir"

C'est samedi qu'Emmanuel Macron a été officiellement investi pour un second mandat à l'Élysée. Dans son discours d'investiture, le président de la République a remercié les Français de lui avoir confié "un mandat nouveau". Il promet durant son quinquennat de bâtir "un nouveau contrat productif social et écologique" en s'appuyant notamment "sur une méthode nouvelle". Retrouvez ci dessous l'intégralité de son discours d'investiture. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 15:17

Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé aux sirènes d’idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d’un projet clair et explicite d’avenir.



Un projet républicain et européen. Un projet d’indépendance dans un monde déstabilisé. Un projet de progrès scientifique social et écologique. Un projet fidèle à l’esprit qui depuis les Lumières n’a cessé de souffler sur nos terres, tournant le dos aux démagogies faciles.



Ce choix s’inscrit dans l’histoire de notre République et la présence ici de mes deux prédécesseurs que je remercie pour cela, en témoigne.



Ce choix souverain m’oblige, car c’est bien le peuple français, celui qui désigne des représentants, et en particulier le président de la République, qui m’investit de ce mandat en ce jour. Oui, Le peuple français n’a pas prolongé le mandat qui s’achève commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d’il y a cinq ans, a confié à un président nouveau, un mandat nouveau.



Le temps qui s’ouvre sera celui d’une action résolue pour la France et pour l’Europe. Agir d’abord pour éviter toute escalade suite à l’agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l’emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent.



Agir pour faire de notre pays une puissance agricole, industrielle, scientifique et créative plus forte en simplifiant nos règles et en investissant pour cette France de 2030.



Agir pour bâtir une société du plein-emploi et d’un juste partage de la valeur ajoutée car la France a besoin de continuer de produire et d’innover davantage.



Agir pour faire de notre pays la grande puissance écologique qu’il a à être par une transformation radicale de nos moyens de produire, de nous déplacer, de vivre en métropole comme dans nos outremers.



Agir pour continuer de nous attaquer aux inégalités à la racine en refondant notre école et notre santé. Une école toujours plus inclusive formant aux savoirs fondamentaux et forgeant les esprits républicains. Une école ouvrant à la culture et au sport, nous qui aurons accueillir les Jeux olympiques en 2024.



Une santé accessible partout sur le territoire en formant et en améliorant les conditions de travail et en prévenant mieux les maladies.



Agir, pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l’égalité entre les femmes et les hommes.



Agir pour continuer de protéger nos compatriotes par une armée forte, engagée sur tous les continents et en luttant contre les insécurités du quotidien du terrorisme qui rôde toujours et les nouvelles menaces comme le cyber.



Agir enfin pour réunir, rassembler nos territoires des ruralités aux quartiers populaires, des métropoles à nos outremers.



Oui agir sans relâche avec un cap : celui d’être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes au défi de notre siècle.



Cette action nous le savons tous, s’inscrit à un moment de la vie de notre Nation où les peurs sont là, nombreuses autant que les fractures.

Agir ne signifiera donc pas administrer le pays et enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toute faite à notre peuple. L’action en ces temps est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l’association de tous. C’est pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle, loin des rites, ces chorégraphies usées par laquelle nous pourrons seuls bâtir un nouveau contrat productif social et écologique.



Car rassembler et pacifier ne saurait signifier accepter de ne plus rien faire ou oublier nos responsabilités. En partageant les objectifs, les ambitions et les responsabilités au niveau national, en faisant travailler ensemble le gouvernement, son administration, le parlement, les partenaires sociaux, les associations et en associant partout à travers le pays l’ensemble des forces vives politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire en planifiant, en réformant, en associant, je suis sûr que notre pays peut en même temps décider de grandes ambitions nationales et libérer la créativité et les initiatives partout dans le pays.



Surtout ce sera là le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. Elle sera bien entendue aussi institutionnelle et politique mais elle doit être en acte et dans la pratique de chaque jour. Et chacun y aura sa part de responsabilité.



Mesdames et messieurs, notre passé en est l’ardent témoignage. C’est dans les temps les plus difficiles que la France révèle le meilleur d’elle-même. C’est lorsque se lève le vent du tragique que nous, Français, trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l’histoire à l’encre de l’universel. Nous en sommes là, à ce moment où le siècle bascule et où dans le grand dérèglement planétaire, nous avons ensemble à tracer un chemin et à montrer une voie.



Ma conviction est faite : ayons le courage de regarder le réel en face pour mieux concrétiser notre idéal. Plutôt que de nous laisser aller à d’illusoires chimères. Soyons fidèles aux valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité qui nous fondent depuis 1789 et que nous avons collectivement choisi le 24 avril. Chérissons en bloc cette histoire millénaire qui nous lient aux autres, cette culture à part, cette langue dont l’Abbé Grégoire disait qu’elle est l’idiome de l’universel. Continuons d’aimer la République et tout ce qu’elle en porte.



La prééminence de la volonté générale sur les intérêts particuliers, la reconnaissance du verdict des urnes, le respect de la loi comme clé de voûte du contrat social. Aimons notre patrie comme ce trésor de géographie, de paysages où depuis le plateau de Gergovie jusqu’aux confins des Marquises, depuis les Pyrénées de mon enfance jusqu’au plaines picardes, on sent battre le cœur de ce vieux peuple enraciné qui a offert au monde les rêves les plus fous.



L’humanisme, les Lumières, les Droits de l’Homme : alors oui, la France n’aura pas fini d’inspirer le monde. De la confiance accordée par le peuple français je me sais redevable. Cette confiance toujours fragile, chaque matin remise en cause est le socle de notre régime de liberté. Chaque jour du mandat qui s’ouvre je n’aurai qu’une boussole : servir. Servir notre pays, miracle de la volonté de la liberté des hommes. Servir nos concitoyens dans le sens du devoir et l’amour de la patrie sont nos plus précieux atouts. Servir nos enfants et notre jeunesse vers lesquels mes pensées vont en cette instant et à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante et plus forte.



Vive la République et vive la France.

