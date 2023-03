La grande Une Emmanuel Macron : "Il faut que la réforme des retraites entre en vigueur d'ici la fin de l'année"

Suivez en direct l'interview d'Emmanuel Macron. Le président de la République, jusqu'ici très discret sur la réforme des retraites et les manifestations qui se déroulent dans tout le pays, répond aux questions des journalistes de TF1 et France 2. Par NP - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 15:58

Une application de la réforme des retraites avant la fin de l'année



"Pour que d'ici à la fin de l'année, pour 1.800.000 de nos compatriotes, ils puissent avoir une pension qui commence à être augmentée d'environ 600 euros par an. Pour qu'on commence à décaler l'âge légal d'un trimestre par an et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestre à travailler jusqu'à 43 ans en 2027. Il faut que ça entre en vigueur avant la fin de l'année", annonce Emmanuel Macron.



Emmanuel Macron : "Cette réforme ne me fait pas plaisir"



"J'aurai préféré ne pas faire cette réforme", concède Emmanuel Macron qui pointe du doigt les changements démographiques : "On aurait sinon baissé les pensions ou augmenté les cotisations ou on aurait financé par le budget de l'Etat, soit on augmente les impôts alors qu'on est l'un des pays avec les impôts les plus forts." Il ajoute : "Cette réforme n'est pas un désir, un luxe, c'est une nécessité".



"Je ne peux pas être réélu, je choisis la responsabilité et j'endosserai l'impopularité s'il le faut", assure le président.



Emmanuel Macron : "On ne tolèrera aucun débordement"



"Je respecte le calme et l'organisation des syndicats. Mais à côté, il y a des blocages et il faut les lever. J'ai demandé au gouvernement de négocier au maximum puis de réquisitionner", explique Emmanuel Macron.



"On ne tolèrera aucun débordement et on fera en sorte que la vie puisse reprendre normalement", déclare le président.



"C'est à moi, l'exécutif, d'entendre la colère", précise Emmanuel Macron. "Il y a eu de contestations à chaque réforme des retraites. Mais on serait dans une pire situation si mes prédécesseurs s'étaient arrêtés", lance le président.





Justice : Une taxe sur les sur-bénéfices des entreprises



Il explique entendre une "demande de justice" de la part des travailleurs. "Quand on a des grandes entreprises qui font tellement de bénéfices qu'elles rachètent leurs propres actions, j'ai demandé au gouvernement de travailler sur une mesure exceptionnelle pour que cela soit distribué aussi aux salariés", annonce-t-il.







L'usure professionnelle



Emmanuel Macron lance un appel aux syndicats à venir autour de la table pour préparer durant les trois prochaines semaines plusieurs projets qui visent à changer les choses dans plusieurs secteurs.



"Si on veut donner une réponse à cette colère légitime, il faut qu'on parle de l'usure professionnelle, la reconversion en fin de carrière dans les prochaines semaines", explique Emmanuel Macron. Il souhaite ainsi répondre aux demandes des travailleurs dans les secteurs du travail pénible.





Emmanuel Macron veut notamment travailler pour interdire les salaires sous le salaire minimum : "Dans toutes les branches qui sont en dessous du minimum légal, dans ces métiers qui sont sous-payés et qui continuent à avoir des salaires minimum."



Il déclare : "On doit travailler les carrières. Mais il faut remettre sur le terrain pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. On a enlevé des cotisations sociales, mais il faut permettre qu'à 40, 45 ans, je serai mieux payé."



