Emmanuel Macron : "Alexandre Benalla n'est pas mon amant"

Tout le monde pressait le président Macron de s'expliquer sur l'affaire Benalla. Des explications, il y en eut pas hier soir à l'occasion de sa première prise de parole sur le sujet, devant les députés En Marche qui fêtaient à la Maison de l'Amérique latine la fin de la session parlementaire. Mais le président de la République assume les décisions qui ont été prises.



"Ce qu’il s’est passé le 1er Mai a été pour moi une trahison", a déclaré en préambule le président de la République, visant les violences commises par Alexandre Benalla.



Le chef de l’Etat a ensuite assumé toutes les décisions prises dans le cadre de l’Affaire Benalla : "La République exemplaire n’empêche pas les erreurs. S’ils cherchent un responsable, le seul responsable, c’est moi et moi seul. C’est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C’est moi qui ai confirmé la sanction".



"Ça n’est pas la République des fusibles, la République de la haine, a-t-il ensuite ajouté. S’ils veulent un responsable, il est devant vous ! On ne sacrifie pas des têtes de fonctionnaires, de ministres ou de collaborateurs sur l'autel des émotions populaires".



"Personne dans mon cabinet n'a jamais été soustrait aux lois de la République. Jamais", a également assuré Emmanuel Macron, qui s'est exprimé pendant une bonne demi-heure.



Au sujet d'Alexandre Benalla, le président a aussi déclaré qu'Alexandre Benalla "a été un militant très engagé pendant la campagne", tout en évoquant une "déception" et une "trahison".



Dans la foulée, il a démenti plusieurs rumeurs circulant sur le compte de son ancien collaborateur depuis une semaine: "Alexandre Benalla n'a jamais détenu les codes nucléaires, Alexandre Benalla n'a jamais occupé un appartement de 300 m2, Alexandre Benalla n'a jamais eu un salaire de 10.000 euros, Alexandre Benalla n'est pas mon amant".



"Qu’ils viennent me chercher. Je réponds au peuple français !", a-t-il conclu, laissant peut-être entendre qu'il allait bientôt s'expliquer devant les Français.