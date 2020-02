Municipales 2020 Emmanuel Doulouma, candidat à St-Pierre: "L’environnement est la colonne vertébrale de notre projet" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Cadre territorial de 40 ans, Emmanuel Doulouma, sans étiquette, s’est engagé "sur une charte déontologique et de responsabilité environnementale" et veut décliner "des mesures en faveur de la démocratie participative". "L’avenir c’est nous", est ainsi son slogan de campagne.

"J’ai toujours voulu agir au coeur même de ma ville. Ces 18 années à travailler au plus proche de la population et de la collectivité ont renforcé mon envie d’aller toujours plus loin pour notre avenir.



Mon équipe et moi avons en commun des valeurs humaines très fortes et nous partageons la volonté de lutter contre la fatalité de voir toujours les mêmes élites se disputer les mandats et le pouvoir au détriment de la population.



Je n’entre pas en guerre contre un homme, je me bats pour une idée et une conception du Saint-Pierre de demain. Nous méritons tous d’avoir des représentants qui nous tirent vers le haut, et rétablir la confiance se fera en apaisant la colère populaire au lieu de l’attiser.



Pour cela mon équipe et moi même nous sommes déjà engagés sur une charte déontologique et de responsabilité environnementale. Nous avons répondu favorablement à toutes les propositions de Transparency International France (principale ONG de la lutte contre la corruption) et je suis personnellement adhérent à l’association anticorruption ANTICOR.



D’une manière générale, nous devons sortir du marasme dans lequel nous sommes plongés. D’un côté, par un gouvernement aveugle, et de l’autre, par une classe politique vieillissante et déconnectée des réalités quotidiennes des citoyens.



Ma vision du Saint-Pierre de demain est actuelle et innovante. La ville doit anticiper son évolution sociétale, économique et environnementale.



Pour ma part, j’ambitionne de redonner l’envie aux Saint-Pierrois de s’impliquer activement dans la vie de la commune.



Nous sommes cette génération de femmes et d’hommes connectés qui souhaitent avoir accès à l’information simplement et de manière claire. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux où nous développons notre projet pour Saint-Pierre depuis plusieurs mois.



Ce sont des mesures en faveur de la démocratie participative, de l’accès à la propriété, de la solidarité envers nos gramounes, mais encore, en faveur de l’emploi, des écoles, du transport et de l’environnement, qui vont nous permettre de faire de Saint-Pierre une ville pleinement ancrée dans le 21ème siècle.



L’environnement est la colonne vertébrale de notre projet.



En tant qu’élus demain nous évaluerons l’impact environnemental de toutes nos décisions.



Nous acceptons la pleine et entière responsabilité de laisser aux générations futures un Saint-Pierre où ils pourront vivre sereinement et en sécurité.



Le nom de notre liste est Saint-Pierre pour Tous: pour tous aujourd’hui, mais également pour tous demain."



Emmanuel Doulouma,

Tête de liste "Saint-Pierre pour tous"

Nicolas Payet Lu 106 fois





Dans la même rubrique : < > Philippe Laïnin Rangama: "Saint-Louisiens et Riviérois, nous devons faire respecter notre dignité" Jean-Pierre Armoudom : "Pour Saint-Paul nout tout ensemb"