A la Une . Emma et Valentin s'accouplent au large de Saint-Gilles

Les tortues marines Emma et Valentin ont été observées en train de se reproduire. Par N.P - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 18:02

L'équipe de Kélonia a reçu ce week-end plusieurs photos d’un accouplement de tortues marines observé au large Saint-Gilles.



"Les deux reproducteurs sont connus", indique le centre de soins. "La femelle est Emma, qui semble donc s’être remise de sa blessure observée en juin dernier", et "le mâle est Valentin, déjà photographié en accouplement avec Minus il y a 6 ans".



La plus grande vigilance reste de mise



"Nous demandons aux usagers de la mer d’être vigilants lorsqu’ils naviguent, les accouplements peuvent se reproduire et durent plusieurs heures durant lesquelles les tortues sont peu mobiles et DONC TRÈS SENSIBLES AU RISQUE DE COLLISION", avertit Kélonia.