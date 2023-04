A la Une . Emma Saison 6* Episode 3: Une trace sur le sable

Résumé des épisodes précédents: L’observation de l’accouplement de Emma avec Valentin, rassure sur la récupération de Emma après sa grave blessure observée quelques mois auparavant. Par Kélonia - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 07:09

Après l’observation d'accouplements sur la côte ouest, l’association CEDTM organise avec les équipes de Kelonia et des bénévoles la surveillance des plages pour ne pas rater le retour de Emma 4 ans après sa dernière saison de ponte.



Plusieurs semaines se passent sans qu’aucun signe ne soit visible.



Mais à l'approche de la période durant laquelle Emma est venue lors des saisons précédentes*, la tension augmente chez les volontaires.



Enfin, un matin une trace est observée sur LA plage d’Emma. La femelle tortue était sur la plage moins d’une heure avant que sa trace ne soit observée. Mais sans tortue, impossible de savoir si c’est Emma qui est montée. Une chose est certaine, la lecture de la trace montre que la tortue a bien pondu. Lorsqu’il y a une ponte, la trace laissée sur le sable est bien caractéristique. Et un observateur expérimenté peut même localiser précisément le nid.



La trace et le nid sont - à quelques mètres prés - à l’endroit où Emma avait pondu 3 des 5 nids de sa saison 5, quatre ans auparavant. Les probabilités que ce soit Emma qui soit monté pondre sont donc importantes. Cependant impossible de l’affirmer sans avoir vu la tortue. Surtout que deux couples différents ont été observés quelques semaines plus tôt en accouplement (voir épisode 3).

Emma? une autre tortue? Peut-être une fille d’Emma nait en 2007 qui aurait alors 15 ans l’âge de première maturité sexuelle et qui reviendrait sur sa plage de naissance?



Il va falloir attendre 2 semaines et la seconde ponte de cette femelle mystérieuse, pour en savoir plus.



En tout cas, la motivation pour surveiller la plage est décuplée, et tous les bénévoles attendent avec impatience une seconde montée. Les paris sont lancés pour savoir au bout de combien de jour, la tortue reviendra: 12, 13, 14 jours ou plus? les bénévoles les plus expérimentés s’inscrivent rapidement sur les créneaux les plus probables. Mais avec les tortues aucune certitude!



Pour illustrer cet épisode 4 de la Saison 6 d’Emma nous diffusons la chanson « madame Tortue » de Pierre Castellan, qui nous autorise à l’utiliser. Nous l’en remercions chaleureusement.



Prochain épisode: les retrouvailles.

madame-tortue-S6E4.mp3 (3.56 Mo)



*Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans.

Mais la saison 6 a faillit ne pas pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide.



Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.



"Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence! »