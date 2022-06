Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Emma Peters et Alexandra Mussard au Kerveguen vendredi Vendredi 17 juin // à 21h // Chanson Pop, (France, La Réunion) // Kerveguen



Tarif Plein : 20€



Tarif réduit : 12€



L'accueil dans nos salles se fera dans le respect des mesures en vigueur.

Emma Peters

Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, Emma est déjà écoutée dans le monde entier. Son cover de « Clandestina » ayant même dépassé les 50 millions de streams sur Spotify. Désormais elle compose ses propres morceaux avec la même fraicheur spontanée. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles des autres et chante ce qu’elle vit avec la même force simple et directe qui a fait le succès de ses reprises. Depuis quelques mois, elle écrit, compose. Et s’expose d’abord avec « Le Temps Passe » (2021) son premier EP, puis dans un album « Dimanche » dont la sortie est prévue en mars 2022. Simple et sans fard, Emma Peters raconte le réel pris à la jeunesse d’aujourd’hui. Seulement armée de sa guitare et de ses mots, elle maîtrise l’art de captiver son public. Une voix qui résonne déjà jusqu’au bout du monde... A découvrir absolument !



------------------

Alexandra Mussard

Auteure-compositrice-interprète, Alexandra Mussard baigne dans la musique depuis toute petite. Multi-instrumentiste, elle écrit et compose les 11 titres de son premier album «I’m Still Here» sorti en 2019. Un album électro acoustique avec des textes en français et en anglais qui lui permettra d’être repérée par le label britannique Ramshaw Records qui sélectionnera son titre «Be Yourself» sur une compilation pour le marché australien. Depuis, elle travaille à un nouvel album aux couleurs plus pop qui parlent de la relation à l’autre, du vivre-ensemble. Fin 2021, Alexandra Mussard fait la rencontre de François Welgryn. Ce dernier écrit pour Kendji Girac, Amel Bent, Natacha Saint-Pierre ou encore Tal. Il lui propose deux textes et l’invite à Paris au mythique studio Ferber. Là-bas, avec le compositeur-producteur William Rousseau (Le Roi Soleil, Florent Pagny...), ils vont donner naissance à deux nouveaux titres «Je suis une Ile» et «Jamais Jamais», que nous aurons certainement l’occasion de découvrir ce 17 juin.







