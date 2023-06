A la Une . Émission de faux pass sanitaires : Le Dr Lucas fixé sur son sort le 29 juin

Le médecin généraliste Bertrand Lucas, officiant à la Ravine des Cabris, comparaît ce jeudi pour avoir établi de faux certificats de vaccination, de faux pass sanitaires sans vaccination, ainsi que pour l'utilisation d'un pass non valide et des manœuvres frauduleuses auprès de la Sécurité sociale. Ces faits lui sont reprochés pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, alors que les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid étaient en vigueur. Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin.

C'est sous les applaudissements d'une cinquantaine de militants anti-vaccin que le Dr Bertrand Lucas est arrivé au palais de justice de Saint-Pierre. Depuis octobre 2021, le médecin généraliste est mis en examen pour avoir émis des centaines de certificats de vaccination au Covid falsifiés.



L'Assurance maladie s'est rendu compte d'anomalies, notamment de nombreux doublons de vaccination chez certains patients. En effet, ces derniers ont changé d'avis et ont décidé de se faire réellement vacciner.



Au total, près de 800 personnes ont été identifiées par la Justice comme ayant reçu cette attestation vaccinale sans la moindre injection. 120 personnes ont été auditionnées dans le cadre de l'enquête.



Durant son audition, le médecin de 61 ans a affirmé n'avoir pas été motivé par l'argent, mais bien par conviction. Il a déclaré être opposé au principe de la vaccination obligatoire "concernant le vaccin anti-Covid en urgence dans le cadre imposé", précise-t-il, même s'il a réalisé de véritables injections dans son cabinet.



Le Dr Bertrand Lucas s'exposait donc à une possible condamnation de 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende pour les faits de faux qui lui sont reprochés. Il encourt également 7 ans de prison et 750.000 euros d'amende pour l'escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection sociale. Surtout, c'est l'interdiction définitive d'exercer qui planait au-dessus de sa tête.

"Tu es un beau salaud"



À la barre du tribunal, le médecin livre avoir d'abord sollicité l'autorisation d'un médecin vaccinateur pour lui-même et obtenu un faux pass. Une démarche "pour ne pas tout perdre, ma maison à crédit, mon cabinet, mon travail et peut-être ma femme".



À la question de savoir pourquoi il distribuait de faux pass aux patients, qui venaient du coup de toute l'île avec tous les profils, il explique avoir "mis le doigt dans un fatal engrenage. Tu es un beau salaud. Tu vas faire semblant de te vacciner pour bénéficier d'un faux pass et tu vas dire à tes patients qu'il faut se vacciner pour avoir un pass."



Il confirme que quelques mineurs ont bénéficié d'un faux pass, mais également des professionnels obligés de se faire vacciner comme un steward et le commandant d'une caserne de pompiers.



"Il faut une idéologie sans faille"



Pour la procureure de la République, l'accélération du nombre de patients et les facturations auprès de l'Assurance maladie prouvent la matérialité de l'infraction d'escroquerie. Il faut "une idéologie sans faille quand on perd le sens de la réalité à ce moment-là", estime la représentante du Ministère public, qui pointe également l'absence de regrets du prévenu.



La parquetière requiert donc une peine de 6 mois de prison assortie d'un sursis simple, 10.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis, mais surtout l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin.



Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin.