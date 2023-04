Emilienne NOEL a célébré son centenaire

La Ville de Saint-Paul compte une centenaire de plus. Emilienne NOEL a célébré son anniversaire à Fleurimont le 22 avril dernier. Entourée de ses proches, amis et famille, la gramoune a tenu à être photographiée avec sa soeur de 98 ans, Evelyne DORVAL. C’est donc en présence de l’élue du secteur, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER que cet anniversaire a été célébré.



Un grand plaisir pour cette maman de 10 enfants et grand-mère d’une trentaine de petits-enfants. Emilienne a toujours vécu à Fleurimont, elle a vu son quartier évoluer, se transformer au fil des décennies. Celle qui a travaillé durant 20 ans en tant que gérante à l’école de Fleurimont 2 est aujourd’hui en grande forme. Son secret de longévité : la marche et elle aime toujours autant la vie. On lui souhaite encore de très bons moments auprès de sa famille.