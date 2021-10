A la Une . Emilie Maroteaux vainqueur de la Diagonale des Fous loin devant ses poursuivantes

​Elle aura fait la course devant sur les deux tiers du tracé. Emilie Maroteaux remporte la prestigieuse Diagonale des Fous chez les femmes. Par LG - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 06:09

Elle faisait partie des prétendantes et elle a confirmé son rang. Emilie Maroteaux s’offre la reine des courses du Grand Raid. La Saint-Pauloise originaire de Versailles a franchi la ligne en pleine nuit, à 02H54, après 29 heures 54 minutes et 59 secondes d'effort précisément.



Installée à La Réunion depuis une quinzaine d'années, la kinésithérapeute s’est prise au jeu du trail sur le tard. Mais son entrée sur le circuit a très vite été couronnée de succès et jalonnée de nombreuses places d’honneur.



A 42 ans, elle a ainsi à son palmarès trois victoires dans des courses longues telles que la Trois Bassinoise remportée en 2019 et en juillet dernier ainsi que la Trans Volcano en 2020. En 2019 et 2020, elle a également montré son volume de course dans un format ultra trail en arrivant à chaque fois deuxième du Trail de Minuit.



En 2018, elle a conclu la Mascareignes à la 4ème place. La "petite" course du GR affichait cette année-là une distance de 65 km. De bon augure pour la suite. L’année suivante justement, sa montée en puissance se poursuit. Elle se frotte alors à la course encore un peu plus relevée du Trail de Bourbon avec ses 107 km. Elle ferme la marche du podium et peut dès lors espérer pouvoir franchir un nouveau palier l’année d’après dans la Diagonale.



L’édition 2020 étant annulée, c’est donc en 2021 que la traileuse a décidé de s’inscrire sur les 160 km de la Diag’. Avec le succès que l’on connaît.



La mère de famille a donc franchi la ligne au stade de La Redoute en pleine nuit, avec certes moins de public que chez les hommes évidemment au vu de l'heure du finish mais avec le même sourire que pour tous les finisher.



Le dossard 1192 s’offre même le luxe de s’insérer dans le top 30 au scratch. Au classement hommes - femmes confondus, elle se positionne ainsi 29ème. Une montée en cadence qui s'est dessinée au fil des postes de pointage. 126ème au scratch au tout premier pointage de Domaine Vidot jeudi soir, elle était 50ème à Marla vendredi à mi-journée et 37ème à Dos d'Ane dans l'après-midi. Une sacrée performance pour une première sur la Diagonale des fous et une certitude qu'elle a les jambes pour les ultra.



Sa poursuivante Amandine Ginouves boucle sa première Diagonale en 32 heures et 03 minutes d’effort. Elle a franchi la ligne à 05H03 soit un peu plus de deux heures après la vainqueur. Sophie Blard complète le podium après 32 heures et 51 minutes de course.