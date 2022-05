A la Une . Emile Moutoussamy reçoit l'Ordre national du Mérite pour ses 73 ans de service dans le transport de voyageurs.

En ce dimanche de 1er mai, pour les 73 ans de carrière d'Emile Moutoussamy, famille, amis et personnalités politiques étaient présents à la Salle Candin pour sa remise de l’Ordre national du Mérite. Une marque de reconnaissance de la société envers la qualité et l’importance de ses services à la population réunionnaise depuis 1953. L’occasion également de souffler ses 92 bougies. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 16:28

Pionnier dans le transport de voyageurs à La Réunion, Emile Moutoussamy, avec sa flotte impressionnante de bus de plus en plus élaborés, reste la référence ​dans le transport de voyageurs à La Réunion. L’empire Moutoussamy a grandement participé au développement de notre île et fêtera ses 100 ans en septembre prochain. En ce jour spécial « fête du travail », Emille Moutoussamy a reçu des mains d’Aude Palant-Vergoz la médaille de l’Ordre national du Mérite.







Mais qui est Emile Moutoussamy ?



Né le 28 avril 1930 à Domenjod, 8 ans après que son grand-père Emilien Carpin Moutoussamy a créé son entreprise de transport en 1922, il fréquente l’école du quartier et sera scolarisé plus tard à l’école des Frères de Saint-Michel à Saint-Denis.



Quand en 1939 la guerre éclate, sa scolarité est interrompue et Emile doit alors travailler dans les champs. Ce qui ne l’a pas empêché de devenir un grand chef d’entreprise même s’il n’a pas fait de grandes écoles. Il s’est accroché à l'école de la vie.



En 1944, âgé de 14 ans, il quitte les champs pour travailler à bord des cars. En apprentissage de la mécanique, il s’adapte et maîtrise rapidement la formation dans laquelle il excelle.

A 23 ans, il construit le premier pilier de son existence en épousant France Ramassamy, décédée le 21 janvier 1983. De cette union sont nés 14 enfants qui n’ont manqué de rien. La même année que cette rencontre avec son épouse (1953), il achète son premier car Chevrolet et se lance dans la conquête du monde des transports de voyageurs sur Sainte-Thérèse, Dos d’Ane, la Possession… Par la suite, Emile regagne Domenjod et fait prospérer l'entreprise familiale qui emploie aujourd'hui une centaine de salariés et autant de bus.

Emile Moutassamy, autodidacte, déterminé, passionné et entreprenant



Emile a su créer, en autodidacte grâce à sa grande intelligence de négociation et son talent pour les métiers de la mécanique, un empire dans le transport. Sans relâche, avec passion et dévouement, il a œuvré pour le déploiement des réseaux de transport de voyageurs partout où le besoin existait.



C’est ainsi qu’il a permis de désenclaver des milliers de réunionnais. Avec sa flotte de bus, il leur permettait en quelle sorte l’accès à leur travail, aux loisirs et au tourisme de masse, et ce, malgré la très forte concurrence qui régnait.

Son incroyable relationnel et ses compétences lui ont permis tout au long de sa vie professionnelle de faire évoluer les matériels qu’il achetait, pour le bien-être des passagers et de créer de véritables partenariats avec les constructeurs français, mauriciens, allemands, belges, espagnols, italiens, portugais, turcs et même chinois pour adapter ses véhicules aux spécificités locales.

A 92 ans, Emile Moutoussamy reste la référence pour toute sa famille, toujours présent dans le quotidien de l’entreprise, tant au niveau administratif qu’au niveau mécanique, toujours en relation avec les fournisseurs internationaux.



« Comme le citait Ghandi : « La différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination ». Mon père a transmis cette fibre entrepreneuriale à tous ses enfants et petits-enfants dans divers domaines. Avec cette remise d’insigne, papa a réalisé un long parcours qui a fait de nous des hommes et des femmes fort(es). Nous sommes fiers de lui et lui seront à jamais reconnaissants. Je t’aime papa, merci pour tout ce que tu m’as apporté », a dit Olivienne Moutoussamy en laissant couler une larme.