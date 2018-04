Émerveillez-vous devant l’un des plus beaux levers de soleil !

Informations pratiques

En savoir plus sur ce Zarlor Rando

Info et résa : www.ouest-lareunion.com | 0810 797 797 (service 0,054 € / min. + prix d’un appel local)

Ou réservez dès maintenant en ligne !

Rendez-vous le samedi 14 avril… Départ à 2h30 du matin, ça pique un peu, mais nous vous assurons une expérience que vous n’êtes pas prêts d’oublier et en toute sécurité, encadrée par notre éclaireur de l’Ouest !Certains disent que le lever du soleil au Grand Bénare est aussi beau, voire plus beau, que celui sur le Piton des neiges (avec en prime moins d’efforts)… Vous nous le direz après l’avoir fait !Prenez votre frontale, des vêtements chauds et partez pour l’ascension du troisième plus haut sommet de l’île, qui culmine à 2 898 mètres.Une vue à 360 degrés sur La Réunion vous y attend.Vous reprendrez des forces lors du déjeuner, qui vous sera servi à votre retour, dans une des tables typiques de Petite-France au Maïdo.Durée : 8hDistance : 16 kmDénivelé + : 728Dénivelé – : 726Prévoyez de bonnes chaussures de marche car le sol est très rocailleux, une frontale et des vêtements chauds et de pluie.