Courrier des lecteurs Emergence-Réunion : "Ne pas jeter l’eau du bain et le Bébé"

Si la Réunion a connu un développement important et des avancées significatives ces trente dernières années, il faut reconnaitre également que ce développement a laissé sur le bord de la route une bonne partie de la population...



Le développement et les avancées significatives n’ont pas été ou peu accompagnés, notamment au regard de notre société multiculturelle et multi ethnique.



Ce modèle de développement et nous l’avons déjà dit a atteint ces limites. Nous voulons pour preuve que toutes les analyses effectuées à la Réunion ces dernières années faisaient ressortir que notre département était « malade » un Département étant d’ailleurs le dernier dans tous les domaines: en matière de logement, d’emploi, santé, pouvoir d’achat et une qualité de vie qui se dégrade chaque jour...



D’une manière générale les réunionnais sont connus pour être des gens pacifiques, patients, compréhensifs mais aussi combatifs et déterminés.



Aujourd’hui la patience a atteint ces limites et le mouvement que nous voyons était inévitable il fallait s’y attendre...



Il y a les « gilets jaunes » qui sont dans la rue depuis Dix jours, une action de grande envergure sans précédent et qui met en exergue un peuple qui souffre. Une souffrance qui jusqu’alors était silencieuse et qui s’exprime au grand jour désormais ; histoire de signifier à toutes et à tous la grande détresse dans laquelle se trouve une majorité de nos citoyens qui luttent ainsi chaque jour pour pouvoir s’en sortir dans la dignité.



Et puis il y a ceux qui malheureusement profitent de la situation pour « casser » et ternir l’image de ce mouvement populaire parce qu’ils n’ont pas d’autres méthodes. Même si ils expriment quelque chose, à cela nous leur disons que la violence n’est pas une réponse et nous leur disons donc que leur place est ailleurs.



Ce que l’on voit aujourd’hui confirme que le concept de mieux vivre ensemble est « galvaudé » depuis longtemps. Nous préférons plutôt parler de « respect » et de « tolérance » écoute ou encore partage.



De plus, la Réunion Département Français de par sa situation géographique et de son histoire attire de plus en plus une population de la zone l’océan indien.



Une donnée à prendre en considération lorsqu’il s’agira de réfléchir face à une situation qui se complique et va se compliquer encore sur le plan social, économique et de l’aménagement du territoire.



La venue de Madame la Ministre de l’Outre-Mer, doit nous permettre de saisir cette occasion pour définir ensemble « UN VRAI MODELE DE DEVELOPPEMENT POUR LA REUNION ». Un modèle qui doit s’inscrire dans la France, l’Europe et de l’Océan Indien.

Nous devons tous ensemble (Etat, Collectivités, partenaires sociaux, mouvements associatifs, le citoyen...) prendre notre part de responsabilité et véritablement œuvrer dans l’intérêt de la Réunion et pour nos enfants.



En revanche, ne profitons surtout pas de verser de l’huile sur le feu en rejetant notamment la faute sur les autres ou encore en cherchant une récupération quelconque.



Si le problème de la taxe sur le carburant à déclencher les hostilités, il faut reconnaitre que cela fait un moment que le feu était au rouge.



Il y a eu les assises des Outre-Mer : le moment est peut-être venu de faire partager à l’ensemble de la population par secteur géographique le contenu de ce grand livre bleu.



Un grand livre qui peut être amendé mais surtout corriger en tenant compte de nos réalités, nos priorités et de nos spécificités... Emergence-Réunion Lu 52 fois





