Emeline K/Bidi dénonce une manœuvre destinée à lui ôter des voix à Saint-Pierre

"Tortue i voi pa son queue". Alors que David Lorion pointait des irrégularités sur la commune de Saint-Joseph, son adversaire Emeline K/Bidi évoque une manœuvre destinée à lui faire perdre des voix sur Saint-Pierre. La candidate NUPES indique avoir alerté les services de l'Etat. Par N.P - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 10:11



Le règlement de compte par communiqués interposés se poursuit dans la 4ème circonscription. Alors que David Lorion avait émis des doutes sur la sincérité du scrutin à Saint-Joseph, Patrick Lebreton a réagi pour dénoncer des propos "calomnieux et diffamatoires" . La réponse ne s'est pas fait attendre... "Patrick Lebreton devrait s’assurer d’avoir la culotte propre avant de monter au cocotier" , a rétorqué le député sortant, pointant du doigt de l'affichage sauvage sur la commune du premier magistrat. Cette fois, c'est Emeline K/Bidi qui répond, dénonçant une manœuvre destinée à lui faire perdre des voix : « Celui qui monte au cocotier doit s’assurer d’avoir la culotte propre » - la suite. Il y a des proverbes que certains devraient réfléchir avant de les utiliser sous peine de se les voir appliquer à soi même ! Depuis dimanche soir, le député sortant n’a de cesse de jeter la suspicion sur l’organisation des élections sur Saint-Joseph. « Tortue i voi pa son queue ». Les faits sont graves car il ne s’agit pas ici de problème d’affichage mais de tour de passe-passe me privant d’un certain nombre de voix. La manœuvre a été constatée notamment au bureau N°56 de la commune de Saint-Pierre où j’ai recueilli 49 voix (voir PV du bureau de vote ci joint). Or, ce résultat n’a pas été retranscrit au bureau centralisateur où aucune voix ne m’est créditée (voir PV du bureau centralisateur ci joint où on indique « zéro » dans le nombre d’électeurs). Voilà comment on comptabilise mes voix à Saint-Pierre : en les réduisant au silence ! Je pensais sincèrement ces temps révolus et que ces vieilles pratiques n’avaient plus cours ! J’ai donc immédiatement alerté les services de l’État afin de leur demander de me rétablir dans mes droits. Je leur demande également de tout mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement du scrutin de dimanche et que le vote des citoyens de la 4ème circonscription soit respecté. Je demande à tous la vigilance qui s’impose au vu des faits qui se sont déroulés.