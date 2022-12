Mayotte Embrasement de l'insécurité à Mayotte, la mobilisation se poursuit à La Réunion

Le collectif Résistance Réunion/Mayotte en Action (Ré-MaA) s'exprime sur l'insécurité à Mayotte et exhorte "l’Etat à agir au plus vite" et "ne plus ignorer" ses cris d’alarme. Par N.P - Publié le Jeudi 1 Décembre 2022 à 10:14

Le communiqué :



Face au climat d’insécurité qui touche Mayotte, nous poursuivons nos mobilisations pour demander la fermeté de l’Etat et de la justice face aux actes de terrorisme que nous subissons. Nous organisons notre deuxième mobilisation devant la Préfecture de La Réunion ce samedi 3 décembre 2022 à 9h.



Le raid envoyé sur place n'a donné aucun résultat ni aucune interpellation. Pire encore, ils ont été piégés et ont dû se replier pour leur sécurité face aux attaques de ces malfrats. Les attaques criminels continuent sous les yeux impuissant de la population mahoraise.



Nous exhortons l’Etat à agir au plus vite et ne plus ignorer nos cris d’alarmes. Nous demandons au représentant de l’Etat à La Réunion de donner une suite favorable à nos demandes d'audience. Nous demandons le déploiement de l'état d’urgence sécuritaire à Mayotte, le déploiement de patrouilles militaires en mer et sur terre pour protéger notre île afin que nos compatriotes soient protégés et vivent dans un climat de sécurité.



COLLECTIF RE-MAA