La grande Une Embouteillages monstres de part en part de Saint-Denis

La journée commence bien difficilement pour les usagers de la route et encore plus significativement que les autres jours en raison du dispositif policier positionné à chaque carrefour du trajet de la Première ministre. Par LG - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 07:57

Le réseau routier est saturé ce jeudi matin de part en part du chef-lieu. Pas une nouveauté certes mais l'ampleur des ralentissements est impressionnante.



Côté Est, les embouteillages commencent à hauteur de l'échangeur de Bel Air à Sainte-Suzanne sur la Nationale 2 menant vers Saint-Denis.



A l'entrée ouest du chef-lieu, ce n'est guère plus réjouissant. Les automobilistes commencent à freiner à hauteur de la route du littoral, bien avant la Grande chaloupe.



La modification de la circulation dans certaines rues de Saint-Denis pour permettre le bon déroulement de la cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts, rue de la Victoire, par la Première ministre, ajoute à la difficulté quotidienne sur le réseau. A Sainte-Marie, le cortège ministériel qui devait quitter l'aéroport de Gillot est une autre explication possible de l'aggravation des difficultés de circulation habituelles.





A 9h30, les embouteillages s'étirent depuis la ravine à Marquet sur la quatre voies de La Possession :