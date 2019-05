A la Une .

Embouteillages monstres : Fin des travaux sur la 4 voies en direction de l’Est

D’importants embouteillages se sont formés vendredi et mardi soir depuis Saint-Denis en direction de l’Est. En cause, le rainurage sur une portion de route dans le secteur de Sainte-Suzanne, qui a provoqué de gros ralentissements. Une situation qui ne devrait plus se reproduire puisque les travaux sur la chaussée ont pris fin hier.



Hier soir, certains automobilistes ont mis plus d’une heure à rejoindre Saint-André depuis le chef-lieu. De gros embouteillages s'étaient également formés vendredi dernier en direction de l’Est.



À l’origine de ces ralentissements, le rainurage d’une portion de la quatre voies dans le secteur de Sainte-Suzanne, sur la ligne droite dite de Franche Terre après le virage de la Ravine des Chèvres.



Mais la situation ne devrait plus se reproduire puisque les travaux ont pris fin hier : l’enrobé a été réalisé dans la soirée ainsi que les marquages, comme l’indique le Centre Régional de Gestion du Trafic.



Charlotte Molina