Faits-divers Embouteillages et carambolages en série: Circulation compliquée dans l'Ouest et le Sud de l'île

Décidément, les embouteillages sont légion en ce début de semaine...Après un début de matinée chaotique ce lundi sur la Route du Littoral, rebelote ce mardi dans l'Ouest et le Sud de l'île.

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 08:59 | Lu 2983 fois

D'importants ralentissements sont constatés depuis tôt ce matin jusqu'au pont de la Rivière des Galets suite à un accident impliquant un motard. Ce dernier a rapidement été pris en charge par les secours. Même si cet évènement est terminé, d'importants bouchons sont relevés entre l'Ermitage jusqu'à Savanna sur une dizaine de kilomètres.



Dans le sud, un carambolage impliquant 7 véhicules s'est produit sur le rond-point Cadjee à Saint-Pierre comme l'indique le CRGT, qui a envoyé une patrouille sur place. La circulation est très difficile aux abords de la capitale sudiste.





Un peu plus loin sur la quatre-voies entre Saint-Louis et Saint-Pierre, c'est un fourgon en feu qui cause d'importants ralentissements dans le secteur, sur une dizaine de kilomètres.