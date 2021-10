Société Embouteillages au Port, à St-Paul... Le point sur le réseau routier à 7h

On fait le point sur le réseau routier à 7h : Par N.P - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 06:49

Dans l'Ouest En raison de travaux de rainurage au début de La Possession, les embouteillages en direction de Saint-Denis démarrent au niveau du Port et s'étendent sur 6 km. Des zones roulantes sont ensuite enregistrées sur la route du Littoral, avant un bouchon sur la dernière portion.

Des embouteillages sont aussi enregistrés entre Plateau-Caillou et Cambaie.

Dans l'Est Des embouteillages avec des zones roulantes sont recensés entre la Marine (Sainte-Suzanne) et le Chaudron.

