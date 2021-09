A la Une . Embouteillages : Le point sur tout le réseau routier de La Réunion

Les automobilistes font face à un réseau routier particulièrement encombré ce mercredi matin. Par N.P - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 07:18





Mise à jour 8h15 :



Dans le Sud, dans le secteur de Pierrefonds, les bouchons démarrent au niveau du la Ravine Blanche dans le sens Saint-Pierre/Saint-Denis, soit 6 km. Dans l'autre sens, ils débutent au niveau du Gouffre (6 km). Le barrage des manifestants, levé vers 7h, n'a pas été réinstallé.



Dans l'Ouest, l'embouteillage sur la quatre-voies de Saint-Paul s'est résorbé.



Côté route du Littoral, les bouchons débutent au niveau de la Ravine à Malheur en direction de Saint-Denis, avec des zones roulantes.



Dans l'Est, les ralentissements se font ressentir au niveau Beaulieu (Saint-Benoît) en direction de Saint-Denis. A Sainte-Marie, la circulation est encombrée au niveau des Jacques et de la Jamaïque.

