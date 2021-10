A la Une . Embouteillages : Le point sur le réseau routier

Le point sur le réseau routier à 7h30 : Par N.P - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 07:04





Sur la route du Littoral en direction du Nord, les bouchons démarrent au niveau de La Possession, soit 15 km.



Dans l'Est, la circulation est difficile depuis la Marine (Saint-Suzanne) jusqu'au Chaudron, soit 17 km d'embouteillages, avec quelques zones roulantes.



Enfin, dans le Sud, des bouchons sont ressentis du Pont de la rivière Saint-Etienne jusqu'au Gol, soit 4 km. Dans l'Ouest, les embouteillages sur la quatre-voies de Saint-Paul démarrent à la tranchée couverte et s'étendent jusqu'à Savannah. L'accident sur la voie de gauche ( voiture sur le flanc ) est désormais terminé et n'aura finalement eu que peu d'impact.