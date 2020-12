Economie Embellie de l'économie au 3e trimestre à La Réunion

L'IEDOM publie les Tendances conjoncturelles à La Réunion. Au troisième trimestre, le climat des affaires s'améliore selon l'enquête d'opinion réalisée auprès d'un échantillon de chefs d'entreprise. L'emploi salarié progresse de 2,3 % et dépasse son niveau d'avant-crise. La consommation des ménages a repris, mais le retour de la confiance reste fragile. La reprise économique n'est pas encore généralisée à tous les secteurs. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 19:00 | Lu 141 fois

Après une crise sans précédent, l'activité se redresse



Au troisième trimestre 2020, l'indicateur du climat des affaires (ICA) progresse de 3,7 points et se rapproche de sa moyenne de longue période. « Le rebond observé le trimestre précédent se confirme et l'orage semble s'éloigner » précise Marie Aouriri, responsable des Études à l'IEDOM. La reprise de l'activité économique se traduit par une embellie sur le marché du travail réunionnais. Sur le trimestre, 3 600 emplois sont créés dans le secteur privé et viennent ainsi compenser les pertes des mois passés. Par ailleurs, l'organisation du travail dans les entreprises reprend progressivement son cours normal. La consommation des ménages reste dynamique. Les paiements par carte bancaire progressent de 5,0 % par rapport à la même période en 2019 et les importations destinées aux ménages s'inscrivent en nette hausse.



Le retour à la « normale » n'est pas encore généralisé à tous les secteurs



« L'activité économique s'est sensiblement redressée, mais le retour à la normale ne concerne pas malheureusement tous les secteurs » selon Gilles Lesellier directeur de l'agence IEDOM de La Réunion. Les secteurs du commerce et de l'industrie voient notamment leur chiffre d'affaires du troisième trimestre progresser de 4 % en moyenne par rapport au troisième trimestre 2019, selon les professionnels interrogés. À l'inverse, d'autres, comme la construction et le tourisme, continuent de subir lourdement les conséquences de l'épidémie de la Covid-19. Dans le secteur du tourisme notamment, la baisse du CA est estimée à 45 % en moyenne sur le trimestre en comparaison avec l'an passé. Sur le mois de septembre, 13 % des salariés de l'hôtellerie-restauration sont encore en activité partielle et 12 % dans le secteur des transports.



L'avenir reste incertain et l'inquiétude des chefs d'entreprise est perceptible



Malgré l'embellie observée, les inquiétudes des chefs d'entreprises sur la situation sanitaire et ses conséquences sur l'activité économique sont palpables. Les prévisions d'investissements pour l'année à venir restent d'ailleurs mal orientées. « La Réunion a pour l'instant échappé à un nouveau confinement, mais cette crainte reste présente et pèse sur le moral de nos informateurs » conclut Gilles Lesellier.





