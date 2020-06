A la Une . Embauches suspectes et procurations pas nettes, le maire Richard Nirlo attaque Gérald Maillot

La hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée entre Richard Nirlo et son rival Gérald Maillot, tous les deux en course pour le second tour des municipales. Alors que mercredi, le président de la Cinor avait accusé la liste de son adversaire d'avoir recueilli de fausses procurations, c'est au tour du maire sortant de pointer également des anomalies venues du camp d'en face lors du premier tour. Par Samuel Irlepenne - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 18:09 | Lu 1913 fois





Il revient désormais au procureur de la République d'estimer si ces premiers éléments constituent un début de preuve caractérisant un achat de voix à quelques encablures du scrutin. Les parquets du tribunal de Saint-Denis et de Saint-Pierre ont fort à faire depuis quelques semaines. Les dépôts de plaintes des candidats aux élections municipales s'enchaînent. Dernier en date, l'officialisation ce vendredi après-midi par Richard Nirlo de sa plainte à l'encontre de Gérald Maillot.Le candidat et maire sortant de Sainte-Marie accusait en milieu de semaine son adversaire Gérald Maillot d'avoir procédé à l'embauche de sept personnes au sein de l'intercommunalité de la CINOR durant l'entre-deux tours. Plus suspicieux, parmi ces contrats, celui attribué à l'une de ses colistières, comme l'atteste le document dévoilé ce 18 juin sur Zinfos Une plainte est en cours de rédaction en vertu de l'application de l'article 40 de procédure pénale.Il revient désormais au procureur de la République d'estimer si ces premiers éléments constituent un début de preuve caractérisant un achat de voix à quelques encablures du scrutin.





"Puisque nos adversaire ont soulevé le problème, cela nous oblige à en parler et nous avons pris nos adversaires la main dans le sac. Dans ma carrière politique, c'est la première fois que je vois une même personne signer 131 procurations", ajoute-t-il. Le maire sortant a tenu également à répondre aux attaques du camp d'en face s'agissant des procurations."Je voudrais juste rappeler qu'en tant que maire, je suis garant du bon déroulement de l'élection à Sainte-Marie. Une polémique a été lancée par nos adversaires concernant les procurations que nous avons obtenues . Une fausse affaire ! Nous ne voulions pas entrer dans la polémique mais face à de telles accusations, nous étions obligés de réagir. De notre côté, nous avons constaté beaucoup d'irrégularités dans le camp d'en face", affirme Richard Nirlo."Le maire intervient en tant qu'autorité organisatrice (OPJ), qui représente le ministère de l'Intérieur. Le maire a fait son travail avec les services. Si lors des contrôles, les procurations ne sont pas valides, celles-ci sont rejetées. Il paraissait important de faire un point", intervient Didier Gopal, adjoint et vice-président à la Cinor."Il y a eu 351 procurations avant le 1er tour. On a effectué des contrôles et nous avons aussi constaté des anomalies. Je n'ai pas voulu entrer dans la polémique : on apporte des informations en tant qu'autorité organisatrice. Nous souhaitions attendre le second tour pour engager cette démarche. Ce qui est étonnant sur ces 351 procurations c'est que 131 sont signées par la même personne, un ex-colistier sur la liste Maillot. Je ne porte pas un jugement mais l'autorité a signalé ces anomalies auprès du préfet. Je n'ai pas voulu cette polémique mais avec ce qui se passe, il est important que le maire puisse dire que le travail des services a été fait correctement. Comme par hasard, ces 131 personnes partent à Saint-Denis pour faire ces procurations signées par une même personne, Jean Hugues Soucramanien, et certaines ne vivent même pas à Sainte-Marie. Une quinzaine de ces procurations ont été rejetées. Ils auraient pu le faire à la gendarmerie de Sainte-Marie. On va saisir le procureur et le préfet. Il s'agit d'une forte suspicion de fraude pour nous", évoque Didier Gopal aux côtés du 1er magistrat de Sainte-Marie, pas peu fier de son coup de maître."Puisque nos adversaire ont soulevé le problème, cela nous oblige à en parler et nous avons pris nos adversaires la main dans le sac. Dans ma carrière politique, c'est la première fois que je vois une même personne signer 131 procurations", ajoute-t-il.