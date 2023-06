A la Une . Emballages "pleins de vide" : 5 marques de l'agro-alimentaire mises en demeure

L'ultimatum a été lancé par les associations Foodwatch et Zero Waste France. Elle saisiront la justice si 5 grandes marques de l'agro-alimentaire continuent à utiliser des emballages surdimensionnés. Par La rédaction - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 08:47





En attendant, une pétition a été lancée comme ouverture au dialogue avec ces marques de l'agroalimentaire. Le suremballage entraine "des conséquences concrètes sur les écosystèmes et le climat, et (...) induit en plus les consommateurs et consommatrices en erreur", rappellent Foodwatch et Zero Waste. Bonbons, chocolats, fruits secs flottant dans leur sachet ou encore lardons et raviolis beaucoup trop à l'aise dans leur barquette. Les emballages alimentaires surdimensionnés sont légions dans les rayons des magasins.Une aberration écologique et pour les consommateurs, constatée par tout un chacun, à laquelle les associations Foodwatch et Zero Waste France ont décidé de s'attaquer.Les deux associations ont ainsi mis en demeure ce mardi 27 juin les marques Carambar, Côte d’Or, Daco Bello, Herta et Rana de retirer leurs produits "pleins de vide" ou du moins d'adapter les emballages à la quantité du contenu dans un délai d'un mois.Foodwatch et Zero Waste France iront jusqu'à saisir la justice sur la base notamment de l’article R543-47 du Code de l’environnement qui prévoit que "l’emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité". Les deux associations sont agréées pour la défense des consommateurs.En attendant, une pétition a été lancée comme ouverture au dialogue avec ces marques de l'agroalimentaire. Le suremballage entraine "des conséquences concrètes sur les écosystèmes et le climat, et (...) induit en plus les consommateurs et consommatrices en erreur", rappellent Foodwatch et Zero Waste.