A la Une . Elysé Assani, Possessionnais investi, est décédé

Elysé Assani, élu à La Possession sur plusieurs délégations (sport et culture) sous les mandatures de Roland Robert, est décédé. Enseignant récemment retraité, Elysé Assani a travaillé de nombreuses années au projet de réaliser un "Espace d'Histoire de l'esclavage" à Dos D'âne, lequel a reçu la reconnaissance de l'UNESCO. Celui qui fut très actif en tant que président de l'association Ti Fanal a aussi mené plusieurs actions pour la ville. La municipalité rend hommage à un homme investi, un "Possessionnais remarquable" : Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 18:20 | Lu 3033 fois

"Triste nouvelle pour la Ville de La Possession

Elysé ASSANI, Possessionnais remarquable, vient de nous quitter.

Il travaillait depuis de nombreuses années au projet de réaliser un "Espace d'Histoire de l'esclavage" à Dos D'âne pour honorer la mémoire des esclaves de la Réunion et de l'Ocean Indien. Son projet a été labellisé par la Chaire UNESCO en 2008 sous l'égide de Sudel Fuma. Ses recherches étaient spécialisées sur la traite négrière et les conditions de vie à bord des bateaux.

Il a ainsi travaillé à un projet de Musée en forme de bateau ayant été utilisé pour la traite des esclaves. Il a également travaillé à un projet de comédie musicale MAHAFATY. Des enregistrements ont été faits.

Ces projets lui tenaient à cœur et il a réuni beaucoup d'éléments historiques.

Élysée a également travaillé avec la Ville dans le cadre du mobilier d'interprétation qui sera posé sur l'aire de pique nique de Dos d'Âne sur le personnage de Nnali qui est le personnage central de la découverte des jeux ludo pédagogiques.

Il a été très actif en tant que Président de l'association Ti Fanal.

Il a mené plusieurs actions pour la Ville.

Il était à l'origine de la traditionnelle Fête de la Forêt et de la Kalla Nescafé : il avait pour habitude de réaliser des ateliers de tournage sur bois, et a même pris plaisir à participer au jury du 'concours de bûcherons'.

Tout jeune retraité de l'éducation nationale, il a été un enseignant investi et impliqué dans les projets pédagogiques visant à favoriser l'accès à la connaissance et à éveiller l'intérêt de l'enfant. Il prenait en charge notamment les enfants en difficultés. C'était également un musicien et un chanteur. Il prenait souvent sa guitare et composait (d'où MAHAFATY).

Il participait à l'animation musicale des messes dominicales à l'église de Ste Thérèse. Il a été élu à la Ville sur plusieurs délégations (sport et culture) sous les mandatures de Roland ROBERT.

Il avait également un rire caractéristique et communicatif. Voilà ce que nous retenons d'Elysé.

La ville adresse ses sincères condoléances à sa famille de M. ASSANI"





