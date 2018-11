La grande Une Elue à la mairie du Port et au TCO, Karine Infante démissionne de ses mandats et invite les autres élus à la suivre

Karine Infante est élue à la mairie du Port et au TCO.



On peut dire d'elle qu'elle est une rebelle, qu'elle a du caractère. Pas d'accord avec les dernières augmentations des impôts locaux, elle s'était abstenue lors du vote au mois de mars dernier, ce qui lui avait valu d'être évincée par Olivier Hoarau de la présidence de la Halle des Manifestations.



Karine Infante est très présente sur les barrages des Gilets jaunes au Port Est. C'est là qu'elle dit avoir entendu la demande du peuple. "On en a marre de nos élus qui ne se bougent pas pour nous représenter et porter la voix du peuple au plus haut", nous a-t-elle déclaré.



"Je suis au contact de la population et je me rends compte du mal être de tout le monde. Pour moi, rester dans le système, c'est cautionner le système". Aussi a-t-elle décidé de démissionner de ses mandats d'élue à la mairie du Port et au TCO, espérant être suivie dans son exemple par beaucoup d'autres élus. Même si elle n'y croit guère : "Ils ont beaucoup trop à perdre"...



Elle rédige sa lettre de démission aujourd'hui et l'adressera au préfet dès demain lundi.



Interrogée sur le fait de savoir si elle serait candidate aux municipales au Port contre Olivier Hoarau, elle nous a répondu : "Ce n'est pas mon ambition. Il faut arrêter de s'auto-proclamer leader. L'important, c'est d'être à l'écoute de la population".





Karine Infante communique beaucoup via Facebook. La dernière vidéo publiée sur sa page a été tournée hier après-midi devant le port Est, lors de la manifestation qui a réuni plusieurs milliers de personnes. Plus de 13.000 vues, signe qu'elle est suivie par beaucoup de personnes... Pierrot Dupuy Lu 8205 fois