Elsa Ramassamy élue nouvelle Miss Sainte-Marie 2019

Malgré les difficultés rencontrées cette année, notamment la polémique de deux élections de Miss à Sainte-Marie, la mairie n’a pas réussi à concurrencer une des activités associatives du Comité Sainte-Marie (CSM), et c'est avec fierté que ce comité a proposé hier soir une très belle élection pour les Saint-mariens au Cinépalmes.



Elsa Ramassamy est la nouvelle Miss Sainte-Marie 2019, 18 ans, originaire du quartier Ravine des Figues, en terminale scientifique au lycée Le Verger. Elle souhaite militer pour la protection animale.



Nadirah Cuvelier a été nommée quant à elle 1ère Dauphine, suivie de Clémentine Lauret, 2ème dauphine.



Cet événement a été l’occasion pour le CMS de fêter ses 10 ans. L’association CSM présidée par Grégoire Cordeboeuf a su montrer durant ces dernières années, avec toute l’énergie de ses membres, qu’elle accompagnait la population sainte-marienne dans des actions de divertissement, sociales et de solidarité.



A cette occasion, le public a pu profiter de 2h30 de spectacle avec effets son et lumière époustouflants, dans la salle 1 du Cinepalmes, durant lequel les chorégraphies des candidates se sont enchaînées entrecoupées des shows de nombreux artistes présents sur scène: le groupe PLL et DJ SEB, Frédéric Joron en live acoustique, Joe Vany, Tessa et Biscuit.



Une soirée rythmée de surprises et de cadeaux qui ont enchanté petits et grands.



Bravo à Elsa et ses dauphines mais un clap d'honneur pour tout le public venu nombreux soutenir leur candidate préférée.