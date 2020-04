Au nom de toute la communauté de l’Ecole supérieure d’art de La Réunion, je tiens à partager la stupeur et l’immense tristesse que le départ d’Elsa Lauret laisse dans nos cœurs. C’est une perte inestimable pour le monde artistique et pour La Réunion. Reste le souvenir souriant et lumineux d’une belle personne, discrète, talentueuse, très professionnelle, et tellement drôle et agréable !



Elle laisse aussi, en tant qu’artiste, une riche encyclopédie d’images d’une grande originalité, un univers graphique qui lui est propre, faits de collages étonnants et de dialogues à la Prévert, nourris de l’histoire et de la culture réunionnaises et puisant aussi très largement dans l’imaginaire rétro du cinéma, des arts, de l’intime quotidien et des voyages : poésie, décalage et élégance !



C’est Elsa qui avait créé le logo de l'ESA Réunion, ainsi que le visuel du DVD Tribune Vidéo. Ce départ inattendu nous laisse dans la peine et l’incompréhension. Nous sommes de tout cœur et en pensée avec son frère Lionel, Baptiste Vignol et leurs enfants, Edmond et Aurore Lauret, et tous leurs proches.



Patricia de Bollivier

Directrice de l’ESA Réunion