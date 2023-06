A la Une . Elon Musk et Mark Zuckerberg prêts pour un combat en cage

Un duel épique semble se profiler à l'horizon entre Elon Musk, l'influent dirigeant de Tesla et SpaceX, et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, autrefois connu sous le nom de Facebook. Par JC Robert - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 09:02

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Iska Saric, porte-parole de Meta, a confirmé que le post de Zuckerberg était sérieux, ce qui met la pression sur Musk. Ce dernier a finalement lancé son défi : "Octogone à Vegas". Cette tension s'est accrue sur fond de piques sur Twitter, Musk ayant récemment taquiné Zuckerberg par des commentaires acerbes tels que "Zuck ma 👅", suite à l'annonce de Meta de lancer prochainement un rival de Twitter. Chris Cox, directeur des produits de Meta, a fait écho à cette annonce lors d'une réunion interne, exprimant sa conviction que les créateurs sont en attente d'une version de Twitter qui soit "sainement gérée". I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47

— Alex Heath (@alexeheath) June 22, 2023

En matière de duels entre PDG milliardaires, un affrontement entre Musk et Zuckerberg pourrait être digne d'un grand spectacle. Musk, âgé de 51 ans, a un avantage physique sur Zuckerberg et a déjà évoqué son passé de "combattant de rue hardcore" en Afrique du Sud. Zuckerberg, 39 ans, n'est pas en reste, puisqu'il est un passionné d'arts martiaux mixtes (MMA) et a déjà remporté des tournois de jiu-jitsu. Il affirme en outre avoir récemment achevé l'implacable entraînement "Murph Challenge" en moins de 40 minutes.



Peu importe qui l'emporterait, tous s'accordent à dire qu'un combat Musk contre Zuckerberg serait l'un des événements les plus divertissants de tous les temps, souligne



Andrew Tate, le sulfureux combattant de MMA au coeur de plusieurs polémiques, propose à Elon Musk de l'entraîner.

Meta banned me everywhere for telling the truth about vaccines.



But now we can restore honour with a strike at the enemy clans leader.



I will train you @elonmusk.



You will not lose.

— Andrew Tate (@Cobratate) June 22, 2023

