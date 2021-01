Eloïse devrait devenir un cyclone très dangereux pour les côtes du Mozambique

Le système Eloïse, au stade de tempête tropicale modérée, se situait ce jeudi matin à 4h20 à 1285 km de nos côtes au secteur Ouest-Nord-Ouest, se déplaçant à une vitesse de 20 km/h vers l'Ouest.



"Eloïse est ressortie sur mer hier sur le littoral Nord-Ouest de Madagascar (à proximité de Mahajunga) et montre déjà des signes de ré-intensification", rapporte le bulletin de Météo France. La tempête entre maintenant franchement les eaux du canal où une nouvelle phase d'intensification est envisagée.



Un temps dangereux lié à la tempête s'abat sur Madagascar avec des fortes pluies et des vents forts balayant la région Nord-Ouest de la Grande-île du Nord au Sud. Les habitants du secteur sont toujours invités à suivre les consignes émises par les autorités locales.



"Eloïse présente maintenant une menace sérieuse pour les côtes du Mozambique pour la fin de semaine. Eloïse est en effet prévu devenir un cyclone très dangereux (stade de cyclone intense possible) avec des impacts pouvant se sentir à distance du centre", précise le bulletin.



"La dégradation importante du temps qui va se mettre en place à partir de vendredi et se prolonger au week-end va concerner une large portions des zones centrales et sud du Mozambique. Les habitants sont invités à suivre dès à présent les consignes délivrées par les autorités locales", est-il précisé.



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 22/01 à 04h locales, par 17.6 Sud / 40.3 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 23/01 à 04h locales, par 19.5 Sud / 36.2 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 24/01 à 04h locales, par 21.4 Sud / 33.1 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 25/01 à 04h locales, par 22.6 Sud / 30.2 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 26/01 à 04h locales, par 21.7 Sud / 27.3 Est