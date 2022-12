Eloïs et Gilberte MAILLY célèbrent leurs 50 ans de mariage

En cette fin d’année, nombreux sont les couples qui célèbrent leurs 50 ans de mariage. À l’image d’Eloïs et Gilberte MAILLY, qui habitent à Fleurimont. C’est en présence de leurs proches et des élus Yolain OLIVATE et Pascaline CHÉREAU-NEMAZINE qu’ils ont renouvelés leurs voeux de mariage. Lui, ancien chauffeur au Port pour une entreprise de produits de désinfection pendant 45 ans, elle, ancienne aide cuisinière à la Commune de Saint-Paul se sont rencontrés dans un bal dans la rue des Hortencias. Ce fut le coup de foudre et le début d’une belle et longue histoire d’amour. Ensemble, le couple aura une fille, Gilda, avant de se marier quelques années plus tard à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts. La famille s’agrandit avec 2 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. On leur souhaite encore beaucoup de bonheur !