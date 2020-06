7mag.re Elodie Paüs : un magnifique métissage malgache et breton

Elle a 31 ans et a choisi de se faire plaisir en venant poser au Studio974. Elodie Paüs, une très jolie maman au métissage venu de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien.



Photos : YKS YAKUSA - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 17:38 | Lu 160 fois



Si plusieurs fois elle a emménagé en Métropole, pour ses études ou des raisons professionnelles, elle est catégorique " Je tiens mon métissage de mes parents, ma mère d'origine Kafrine, Malgache et mon père Yab, Breton. Un beau métissage qui représente bien notre belle île..." . Elle a raison la belle Elodie Paüs, qui aujourd'hui habite à Saint-Pierre.Si plusieurs fois elle a emménagé en Métropole, pour ses études ou des raisons professionnelles, elle est catégorique LIRE LA SUITE