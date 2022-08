A la Une . Elles se filment en train de manger "une offrande rituelle"

Une vidéo Tiktok fait bondir un grand nombre d'internautes réunionnais. Deux amies se sont filmées en train de manger des fruits trouvés dans un sac ramené par les flots. Beaucoup y voient des offrandes auxquelles il ne fallait pas toucher... Par NP - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 16:29





“On faisait de la plongée et on a trouvé un sac avec des trucs dedans”, raconte-t-elle à ses fans. A l'intérieur du baluchon rouge, des citrons, une noix de coco, une bougie et une lettre… Une découverte qui n’est pas sans rappeler aux Réunionnais les offrandes que l’on peut percevoir à la croisée des chemins… Emma.fkr et son amie,



♬ son original - Emma Fkr @emma.fkr Expliquez-moi pourquoi la personne a fait ça svp 😰 @melodiee.rvr #wtf

Partagés entre humour, effroi et indignation, la réaction des internautes ne s'est pas faite attendre, expliquant à la tiktokeuse que “c'est certainement un rituel”, “une offrande”, de “la sorcellerie” et qu’il ne “fallait pas y toucher”, car elles pourraient "en mourir"...



Que les internautes inquiets se rassurent tout de même, s’il s’agit de la dernière vidéo Tiktok postée Emma.fkr, son amie, Melodiee.rvr a montré signe de vie dans une nouvelle vidéo ce mercredi après-midi. La Tiktokeuse Emma.fkr qui compte plus de 350.000 abonnés sur le réseau social a affolé les internautes réunionnais. Dans une vidéo postée hier depuis Marseille, elle fait part de sa trouvaille… un drôle de sac.“On faisait de la plongée et on a trouvé un sac avec des trucs dedans”, raconte-t-elle à ses fans. A l'intérieur du baluchon rouge, des citrons, une noix de coco, une bougie et une lettre… Une découverte qui n’est pas sans rappeler aux Réunionnais les offrandes que l’on peut percevoir à la croisée des chemins… Emma.fkr et son amie, melodiee.rvr , se questionnent sur le contenu de ce sac fait d’un vêtement de femme et décident finalement d’ouvrir le coco et de le manger...Partagés entre humour, effroi et indignation, la réaction des internautes ne s'est pas faite attendre, expliquant à la tiktokeuse que “c'est certainement un rituel”, “une offrande”, de “la sorcellerie” et qu’il ne “fallait pas y toucher”, car elles pourraient "en mourir"...Que les internautes inquiets se rassurent tout de même, s’il s’agit de la dernière vidéo Tiktok postée Emma.fkr, son amie, Melodiee.rvr a montré signe de vie dans une nouvelle vidéo ce mercredi après-midi.