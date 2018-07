A la Une . Elles accusent leur employeur d'abus : Deux femmes entament une grève de la faim





Impayées depuis plusieurs mois et présumée abusée sexuellement pour l’une d’entre elles, elles ont porté plainte et ont entamé une grève de la faim depuis ce lundi.



Devant les grilles d'une entreprise avec laquelle leur employeur travaille sur un projet, elles auraient été désavouées par un grand nombre des salariés de cette entreprise qui leur ont reproché de jeter l'opprobre sur leur société qui n'aurait rien à voir avec ce conflit. Certains d’entre eux ont même dit avoir honte de l’action que les deux jeunes femmes ont commencée ce lundi.



"On nous demande de dégager aujourd'hui, alors que le groupe était au courant qu'on venait travailler tous les jours sur ce projet", déclare Emeline quand sa camarade ajoute : "Il a su faire parler de lui et se faire craindre".



Elles ne seraient pas les premières dans ce cas puisque plusieurs autres employés auraient porté plainte pour les mêmes motifs. Mais ces derniers ont préféré rester anonymes, contrairement aux deux jeunes grévistes.



Lors de leur dépôt de plainte à Malartic, si tel est vraiment le cas, les deux femmes affirment qu'elles n’auraient pas étonné les policiers.



L'homme accusé par les deux jeunes femmes ce matin n'en serait pas à son premier coup. Plusieurs autres personnes, des artistes essentiellement, se disent victimes du comique.

