7mag.re Elle vend des sextoys en toute discrétion

Si un adjectif colle bien à Isabelle* c'est celui de discrète ! Cette quadragénaire, elle le revendique, est on ne peut plus conventionnelle et rangée. Et pourtant elle s'est lancée le défi d'ouvrir un site de e.commerce basé à La Réunion spécialisé dans la vente de sextoys. En pleine préparation de ses coffrets de Noël, elle raconte cette aventure un peu folle, avec beaucoup d'amusement.



* Prénom d'emprunt Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 18:06



Qui est-elle? Pourquoi diantre s'est -elle lancée dans une telle aventure alors que ses journées sont plus que bien remplies? Elle sourit et n'a d'autre explication que de répéter que c'est un défi, une idée qui lui trottait dans la tête depuis de nombreuses années.Qui est-elle? LIRE LA SUITE