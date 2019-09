La grande Une Elle souhaite conserver le logement social de sa famille mais la SHLMR applique la règle... Elle souhaite garder le logement occupé tour à tour par ses grands-parents et sa soeur. Une mère de famille saint-andréenne tente le tout pour le tout avant que le logement ne soit réattribué à quelqu’un d’autre.

Alexandrine Moutoussamy se retrouve dans une situation compliquée. Face à elle, le règlement de la SHLMR est implacable.



Voilà des semaines et des mois qu’elle tente de convaincre le bailleur social de bien vouloir accepter, exceptionnellement, de lui attribuer le logement social occupé depuis 1977 par sa famille à la Cressonnière, quartier de Saint-André. Ses grands-parents avaient été les premiers bénéficiaires dans les années 70, puis c’est sa soeur qui a occupé la case à terre. Mais cette dernière doit se rendre en métropole prochainement. Tout naturellement pensait Alexandrine, le logement allait lui revenir…



Malheureusement pour elle, le règlement en matière d’attribution de logements est strict. Une transmission entre frères et soeurs est impossible. Alexandrine Moutoussamy répond pourtant elle aussi aux critères d’éligibilité pour occuper un logement social mais l’essentiel ne réside pas dans cet aspect-là, nous affirme-t-elle.



"C’est toute la valeur affective que j’ai pour ce lieu, occupé par ma famille, depuis mes grands-parents, nous raconte-t-elle. Il y a dans cette maison tant de souvenirs…"



"C’est fichu, je le sais"



Nous avons interrogé la SHLMR afin de comprendre la méthodologie employée dans pareille demande de conservation d’un logement au sein d’une même famille sur plusieurs générations.



" La difficulté est que le transfert de bail répond à des conditions particulières : on peut transférer uniquement en cas de décès du titulaire de bail ou d’abandon du domicile. Le 2ème critère est que le bail n’est transférable qu’aux ascendants ou descendants. Mme Moutoussamy ne remplit pas cette condition". Enfin, ajoute la direction de la SHLMR, "il faut que la personne à qui le bail pourrait être transféré puisse justifier qu’elle vit dans le logement depuis au moins un an."



En l’état des choses, le logement sera récupéré à la fin du mois de septembre par la SHLMR, lorsque la soeur d’Alexandrine ira en métropole. Après avoir récupéré les clés, la SHLMR relancera une procédure d’attribution. Et là, évidemment, le risque est qu'il soit donné à une autre famille.



En effet, le bailleur vérifie à ce moment-là que la composition familiale soit en adéquation avec les besoins de la famille. Alexandrine Moutoussamy ne sera alors qu’un demandeur parmi tous les dossiers qui attendent d’être traités. Alexandrine finit par nous exprimer son découragement, après avoir alerté des parlementaires péi notamment. "C’est fichu, je le sais", abandonne-t-elle déjà la partie.



Sans se prononcer davantage sur les chances de la Saint-Andréenne de pouvoir occuper les lieux, la direction de la SHLMR nous confirme que le logement passera en commission d’attribution, comme le veut la procédure. "Une commission qui est souveraine", ajoute la SHLMR. L.Grondin - M.Abat Lu 843 fois