Faits-divers Elle se fait interpeller en récupérant un colis contenant 2 kg de cannabis

Une jeune mère de famille âgée de 26 ans comparaissait pour la première fois de sa vie devant un tribunal. Pour une première, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère en se faisant envoyer un colis rempli de 2 kg de résine de cannabis. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 10:52

Isabelle T., 26 ans, mère de quatre enfants, est addicte au zamal. Pour assurer sa consommation, elle accepte de servir de prête-nom à son beau-frère en se faisant livrer un colis rempli de résine de cannabis. Comme elle l'indique au tribunal, elle devait récupérer une plaquette de 100g "pour sa conso" en échange du service rendu.



Le colis part de métropole mais le 20 décembre dernier, il est intercepté par les douanes de Roissy. Planqués dans une enceinte, les agents découvrent alors 19 plaquettes de résine de cannabis. L'adresse de réception est celle de la prévenue. Les agents décident de laisser partir le colis mais de le suivre. Le 5 janvier dernier, à Saint-André, il est récupéré par Isabelle T. qui est directement interpellée et placée en garde à vue. Elle reconnait immédiatement les faits et collabore avec les enquêteurs pour retrouver le vrai destinataire.



Le montant de la came est estimé à 1.891€ à l'achat et 18.910€ à la revente par les douanes. Lors de la perquisition, les policiers découvrent des sachets de conditionnement, une balance de précision, des feuilles comptables et un cachet d'ecstasy.



À la barre, entre deux pleurs, la prévenue à une réponse pour chaque question : "La balance de précision, c'est pour faire de la pâtisserie, les feuilles comptables, c'est pour noter mes dépenses de courses. Le cachet, c'est un reste de fête. J'ai voulu rendre service au copain de ma sœur qui devait me donner une plaquette en échange. Je ne savais pas qu'il y avait autant de drogue dans le colis. J'en aurais fumé un peu et j'aurais revendu le reste pour me faire une petite monnaie. Je regrette, je ne veux pas être loin de mes enfants", explique-t-elle au président.



"Il y en a 2 kilos pour une valeur de presque 19.000€"



"Elle est certainement plus impliquée et elle consomme certainement plus qu'elle ne le dit", tance le procureur en réponse aux déclarations de la prévenue. "Elle est en comparution immédiate au regard de la quantité importante de résine de cannabis, il y en a 2 kilos pour une valeur de presque 19.000€. Elle est dans une situation particulière car elle n'a pas de casier et quatre enfants. Comme il s'agit de son beau-frère, j'ai peur des risques de représailles. On peut aussi la préserver par la détention", requiert le parquet qui demande une peine de 2 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire et un aménagement sous bracelet pour la partie ferme. Une enquête sociale a également été ordonnée, ajoute le procureur.



"Elle reconnait les faits et ne connaissait pas la quantité de résine. Elle coopère parfaitement avec les enquêteurs en donnant tout ce qu'elle sait sur le destinataire. Certaines choses ne collent pas dans ce dossier, ce n'est pas une trafiquante. Il n'y a pas d'espèces chez elle et elle a 10€ sur son compte. Je vous demande une peine plus juste", plaide la défense.



Le tribunal prononce une peine de 18 mois de prison dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire. La partie ferme est aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous bracelet électronique.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur