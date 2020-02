Elle se faisait passer pour un agent de la Caf et arnaquait des gramounes

Elle aurait dérobé pas moins de 10.000 euros au total auprès d’au moins huit victimes, entre Étang-Salé et Le Tampon. Et Marie-Thérèse L. N’en est pas à sa première arnaque.



Cette fois encore, la quinquagénaire s’est fait passer pour un agent de la Caf ou un agent du Département pour gagner la confiance de ses victimes. C’est en disant vouloir les aider à réévaluer leurs retraites ou à rembourser un trop perçu qu’elle parvient à leur soutirer plusieurs centaines d’euros parfois.



Marie-Thérèse a depuis été arrêtée par les gendarmes, le 15 janvier dernier, devant la poste de Saint-Louis, alors qu’elle tentait probablement d’appâter de nouvelles victimes.



Elle sera libérée le jour même en raison de problèmes de santé, et tentera immédiatement de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments. Suite à son hospitalisation, l’arnaqueuse a subi quantité d’expertises psychiatriques alors qu’elle prétend être schizophrène, repoussant ainsi la reprise de sa garde à vue.



Elle a finalement pu être présentée à la justice ce vendredi et a été placée en détention à Domenjod en attendant d’être jugée. Marie-Thérèse avait déjà été condamnée par deux fois pour des faits similaires: en 1994, ce sont 24 gramounes qui en font les frais.