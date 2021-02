A la Une .. Elle remporte 500 000 € à un jeu de grattage...pendant 5 minutes

Elle a probablement vécu le meilleur et le pire moment de sa vie en quelques minutes...Alors qu'elle pensait avoir remporté 500 000 euros à un jeu de grattage en ligne de la FDJ en octobre 2019, une habitante de Dieppe (Seine-Maritime) s'est vite rendue compte que la somme remportée était due à un bug informatique... Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 15:37 | Lu 8085 fois

La jeune femme, âgée de 22 ans et mère de deux enfants, a pourtant vu la coquette somme de 500 000 euros s'afficher sur son écran. Vu l'ampleur de la somme, elle effectue une capture d'écran avant de continuer à gratter en ligne. Comme rapporté par le quotidien régional Paris-Normandie, la FDJ lui enverra même un mail lui confirmant ce gain de 500 000 euros.



Problème, elle se rend compte quelques minutes plus tard que son historique de grattage est passé de 500 000 euros à 0 euros. On vous laisse imaginer sa déception...



Elle prend alors contact avec la FDJ qui lui annonce finalement que le gain obtenu était finalement dû à un bug informatique !



Une procédure s'engage alors entre les deux parties et le procès s'est tenu le 28 janvier dernier. Pour l'avocat de la FDJ, le gain est inexistant et le constat établi par un huissier sur la capture d'écran n'est pas "une preuve suffisante". Par ailleurs, après l'expertise faite par une société extérieure, celle ci a confirmé que le bug enregistré n'était pas du au système interne de la FDJ.



L'avocat de jeune femme, lui, assure que ce n'est pas la première fois que la FDJ est confrontée à ce type de bug. Il réclame les 500 000 euros de gain mais aussi des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros, sans oublier un montant de 30 000 euros pour le préjudice "de déception".



Le verdict final sera rendu le 25 mars prochain.