A la Une . Elle reçoit plusieurs messages de menace terroriste par erreur

La teneur des messages a inquiété un certain nombre de personnes dans ce contexte de menace terroriste, avant que l’auteur souffrant de troubles psychiatriques ne soit identifié. Par PB - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 18:18

"Tu ne respectes pas l’islam", "si tu ne me donnes pas 3 000 euros je vais tuer toute ta famille", sont quelques-uns des dizaines de messages, accompagnés de photos de couteau et d’inscriptions en arabe, reçus sur le téléphone portable d’une habitante de Saint-Leu le 23 février dernier. Terrorisée, ne connaissant pas l’expéditeur, cette dernière a rapidement alerté les autorités. "L’artillerie lourde a été sortie" dans ce dossier, a confié le parquet qui au fil de l’enquête remontant jusqu’à Jonathan, a relâché la pression.



L’homme de 35 ans, d’origine mauricienne, sur l’ile depuis deux ans, est suivi dans un centre médico-psychologique pour plusieurs troubles schizophrènes et une déficience mentale. Le trentenaire voulait en réalité "mettre la pression" à son tour sur un homme également handicapé qui l’aurait escroqué mais s’est trompé dans les numéros.



Si aucune mention ne figure à son casier, deux affaires ont été classées en raison de ses troubles psychiatriques. Ainsi pour le parquet s’est posée à nouveau la question de la responsabilité pénale du prévenu. Le ministère public a demandé au tribunal de cependant prévoir des mesures de sureté et l’interdiction de contact aves les deux victimes.



Sa défense, assurée par Me Brigitte Hoarau, a également plaidé l’abolition du discernement. La réponse du tribunal est attendue pour le 14 septembre prochain.