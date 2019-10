Elle porte plainte pour des violences intrafamiliales et finit menottée sous les yeux de ses enfants

Une mère de famille dénonce l'interpellation musclée qu'elle a subie mardi, devant ses enfants. La jeune femme est soutenue par l'Union des Femmes Réunionnaises, ayant à plusieurs reprises porté plainte pour violences contre son ancien compagnon. Une délégation de l'UFR a accompagné hier la jeune femme au commissariat de Malartic, pour se plaindre du traitement qu'elle a reçu de la part des policiers.



Mardi matin, rapporte la presse écrite, la mère de famille était arrêtée par les policiers dans le snack tenu par elle. La jeune femme explique avoir dit aux policiers qu'elle ne pouvait les suivre, ayant ses enfants avec elle. C'est alors qu'ils l'ont menottée, sous les yeux des enfants. Cette interpellation faisait suite à une plainte du père, pour non-présentation d'enfant.



La jeune femme a quant à elle porté plainte à plusieurs reprises pour des violences subies de la part du père, elle affirme que l'enfant est régulièrement revenu de chez lui couvert de bleus, et qu'il ne souhaite plus aller chez son père. Ses plaintes n'ont pas eu de suite, mais celle du père pour non-représentation d'enfant a conduit à l'interpellation musclée de la mère. Ainsi, l'UFR accompagnera la mère de famille à Malartic lundi prochain, pour déposer une plainte concernant l'interpellation, la mère assurant de plus avoir été insultée par un policier.