A la Une .. Elle porte plainte contre son voisin, la police découvre du zamal à son domicile

En raison d’un conflit de voisinage, une femme a porté plainte contre son voisin. Lorsqu’ils sont arrivés chez le voisin concerné, les policiers ont fait une drôle de découverte... chez la plaignante. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 16:41

Il fallait oser. La police nationale de La Réunion annonce avoir fait l’une des prises les plus insolites et amusantes de l’année. Tout a commencé par le dépôt d'une plainte pour un différend entre voisins. Les policiers se sont rendus sur place pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire.



Au cours de leurs investigations, les policiers ont fait une étonnante découverte : des pieds de zamal qui dépassaient de la clôture de la plaignante. Une trouvaille qui a rapidement changé le statut de la plaignante, passant de victime à auteure présumée d'infraction.



Les forces de l'ordre ont alors procédé à une perquisition de la maison de la femme et ont découvert pas moins de 4 kilos et 500 grammes de zamal. La plaignante a été convoquée pour une deuxième audition et a reconnu être la propriétaire de cette drogue.



