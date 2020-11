Faits-divers Elle laisse ses trois petites errer le soir et finit en garde à vue

Trois petites filles erraient dans la cour d'un immeuble, à Saint-Pierre. Par N.P - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 07:11 | Lu 629 fois

4, 5 et 6 ans: les trois toutes petites filles erraient dans la cour d'un immeuble de la Ravine des cabris mardi soir, rapporte le Quotidien. Inquiets, des voisins avertissent la police, qui vient chercher les enfants, les emmenant au commissariat. Leur mère les rejoint peu après.



Les petites filles ont été placées en foyer d'aide à l'enfance, et la mère, malgré des explications quant à un problème de garde alternée, a été placée en garde à vue, pour délaissement de mineurs.





