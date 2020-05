A la Une . Elle laisse ses enfants de 1 et 2 ans seuls pendant 5 heures pour aller boire Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 18:37 | Lu 8197 fois

Une mère de trois enfants - deux garçons et une fille - comparaissait en audience correctionnelle pour répondre de délaissement sur mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, peine passible de 7 ans de prison. Le jeudi 16 janvier dernier, Geraldine B., 25 ans, décide à 20h d'aller chercher du lait pour ses enfants de 1 an et 2 ans. Elle demande à son petit ami de l'accompagner et part avec sa fille de 15 ans. Elle laisse ses deux petits garçons au lit car son compagnon ne veut pas d'eux dans la voiture. Au retour, ils décident de passer chez le père de Geraldine B. et restent boire chez lui jusqu'à 1h du matin. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle constate que ses enfants ne sont plus là !



En effet, la police a été contactée à 23h par une dame qui s'est inquiétée d'entendre des cris d'enfants depuis 20h. Arrivés sur place, la police, qui ne parvient pas à entrer, fait appel aux pompiers qui parviennent à pénétrer dans le logement par le balcon. Lorsqu'ils entrent, ils ont une vison d'horreur ! L'appartement est dans un état d'hygiène déplorable et celui des enfants est pitoyable, accompagné d'une odeur nauséabonde ! Il leur faudra laver les deux garçons, simplement munis d'une couche, avant de les transporter à l'hôpital. Dans le rapport, il est fait état de la présence d'excréments au sol ainsi que sur les murs. La mère se présente à l'hôpital à 1h20 du matin avec sa petite fille où elle est contrôlée par la police à 0,50 mg/l d'air expiré. Elle est placée en garde à vue et ses enfants seront placés dans 3 familles d'accueil.



"Je suis à coté de la plaque. Je suis toute seule, j'ai fait beaucoup d'erreurs"



"Je suis à coté de la plaque. Je suis toute seule, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis laissée submerger" reconnaît-elle à la barre devant le tribunal. Poursuivie pour ses trois enfants, le président estime que la petite fille de 5 ans ne devrait pas être concernée car elle était avec sa mère au moment des faits. Il concède envisager une requalification des faits en "soustraction parentale des obligations légales" estimant que la volonté d'abandon n'est pas avérée. La mère, qui ne parvient pas à avoir de nouvelles de ses enfants - selon ses dires - en obtient par la partie civile lors de l'audience :



"Les enfants ont été placés dans trois familles différentes et se voient malheureusement peu. L'ainée a un gros besoin d'affection et fait montre d'un important déficit scolaire car elle n'est scolarisée que depuis un an. Elle a déjà fait l'objet d'un signalement pour avoir manqué 58 demi-journées depuis le début de l'année. Elle a également une carence de développement. Il a été remarqué un désintérêt total pour les deux garçons.



Le petit de 2 ans ne parle pas ! il est très apeuré. Le bébé de 1 an - 10 mois au moment des faits - a le développement d'un enfant de 6 mois en raison du manque d'intérêt. Nous avons des difficultés car la maman ne coopère pas ! Elle refuse de nous communiquer les carnets de santé ainsi que son numéro de sécurité sociale pour les prises en charge. Ils ont subi de graves préjudices, ils sont marqués à vie."



"La scène décrite est d'une violence qui nous saute à la gorge"



"La scène décrite est d'une violence qui nous saute à la gorge" enchaîne la procureure de la République sur un ton grave, puis poursuit "Qui peut vivre dans un logis comme ça ? Aucune pièce n'est épargnée, sauf, le lit de madame avec un iPhone tout neuf en charge ! Quelle était l'urgence à 20 heures ? À sa décharge, il y a une volonté familiale de fermer les yeux sur sa situation. On a beau chercher, on ne lui trouve pas d'excuses. Elle ne se souvient même pas du nom de famille du père de ses enfants ! Je suis révoltée par cette série de manquements, ça frise l'abandon définitif ! Je vous demande une peine de 2 ans de prison, assortie d'un mandat de dépôt ainsi que la privation des ses droits civiques et parentaux".



"Je suis abasourdie par les réquisitions de madame la procureure"



"Je suis abasourdie par les réquisitions de madame la procureure" entame la défense de Geraldine B. "Ce n'est certes pas une "working girl", mais pourquoi ne mérite t-elle pas d'être la mère de ses enfants ! Elle était à bout et elle n'a trouvé aucun soutien de sa mère ni de son père. Elle a 25 ans et trois enfants, dont le dernier est prématuré. Elle est submergée. Ajoutez à cela, une mauvaise rencontre avec un homme qui fait preuve d'emprise psychologique. Ce contexte est récent.



Elle a perdu pied à cause des maltraitances de son compagnon. Cela mérite-t-il pour autant un mandat de dépôt ? Je conteste totalement et fermement les faits d'abandon. Ce n'est pas sa volonté ! Elle est prête à tout pour s'en sortir et ne mérite pas d'être déchue de ses droits. Elle sait qu'elle a fait une erreur et elle est la pour assumer. Elle demande une chance de mériter sa place de mère de famille. Je vous demande de lui tendre la main."



"Soustraction parentale aux obligations légales"



Après délibération, le tribunal décide de requalifier les faits en "soustraction parentale aux obligations légales" et prononce une peine de 18 mois avec sursis probatoire. Geraldine B. devra se soustraire aux obligations de soins et d'indemnisations - pour ses deux garçons à raison de 7 000€ par enfant - et se voit relaxée pour les faits qui concernent sa fille de 5 ans.



