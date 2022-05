A la Une . Elle joue au Loto... mais ses numéros tombent à l’Euromillions

Une habitante de Lille a joué au Loto vendredi 13 dernier, malheureusement ses numéros ne sont pas tombés au bon jeu et plus de 20.000 lui passent sous le nez. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 07:50

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vendredi 13 mai dernier, une étudiante lilloise passe devant un bar-tabac en compagnie de son copain. En voyant les sommes en jeu, le couple se décide à jouer.



Pour la deuxième fois de sa vie, la jeune femme va jouer au Loto, tandis que son compagnon va s’essayer à l’Euromillions. Ils valident leur ticket et elle va plaisanter en annonçant : “Imagine, mes numéros du Loto tombent à l’EuroMillions!”

Langue de cabri oblige, la prophétie s’est réalisée. En consultant leur ticket le soir, ils s’aperçoivent que les numéros joués par l’étudiante sont bien tombés…à l’Euromillions.



En effet, les 5 chiffres qu’elle avait joués sont bien ceux qui se sont affichés à l’écran, mais pas pour le bon jeu. Elle n’avait par contre pas les étoiles, mais cela lui permettait tout de même d’empocher 23.376,30 euros. L’équivalent de deux ans de loyer sur Lille. Passablement écoeuré, le compagnon a partagé sa mésaventure qui devient virale sur le net.



Si vous avez l'impression de passer une mauvaise journée, pensez à eux.

Ma copine a joué au loto ce soir et regarder les numéros de l’euro millions. Je veux mourrir ! pic.twitter.com/VU2oxconyZ

— El Greco (@louis_macrakis) May 13, 2022





