Courrier des lecteurs Elle est ma Valentine

Par David P Carroll - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 09:27

Elle est ma Valentine. C'est une femme très spéciale Et elle est unique en son genre Et elle est toujours dans mon esprit Et elle est dans mon coeur et Elle est dans mon âme Et elle est vraiment unique en son genre Et je lui envoie ça Beau poème d'amour Parce que je voulais juste dire je pense à toi chérie À la Saint Valentin. David P Carroll.





Publicité Publicité