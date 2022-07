La grande Une Elle est accusée de détournement de fonds pour avoir reçu la continuité territoriale

Une mère de famille est accusée de détournement après avoir obtenu la continuité territoriale. Après avoir reçu le versement de la somme, il lui est reproché deux ans après d’avoir falsifié de faux billets pour obtenir l’aide. Les sommes demandées ont été prélevées sur son compte. Elle pense que son affaire est probablement liée aux détournements par les agents condamnés en février dernier. Par GD - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 16:53





En septembre 2018, elle s’envole pour Paris avec son fils pour deux semaines. À son retour, elle engage les démarches pour obtenir le remboursement de la partie prise en charge par la continuité territoriale. En août 2019, elle reçoit enfin le versement des 900 euros pour les deux billets et la vie reprend son cours.



En janvier dernier, elle reçoit un courrier lui demandant le remboursement des 900 euros pour un indu de la continuité territoriale. L’argent qu’elle a reçu aurait été détourné. La mère de famille va se justifier en envoyant un courrier recommandé. Pour seule réponse, elle reçoit une lettre de la paierie régionale qui lui réclame la somme due.



L'affaire des agents de la Région qui ont détourné 400.000 euros aurait-elle fait des victimes individuelles ? Alors que durant le procès , les prévenus n'avaient pas été accusés d'avoir lésé directement des demandeurs, l'histoire de Luana interroge.

Un faux billet à son nom



Luana se rend alors à la Pyramide inversée pour expliquer son cas. Elle rencontre "des personnes formidables" qui l'écoutent, mais ne sont malheureusement pas celles pouvant gérer le dossier. C’est là qu’elle découvre qu’un premier courrier lui avait été adressé en janvier, mais Luana affirme ne l’avoir jamais reçu. Celui-ci l’avertissait qu’elle était accusée de détournement.



C’est surtout en observant son dossier avec l’agent qu’elle réalise d’où vient le problème : il y a un faux billet à son nom et un autre au nom de son fils. "J’avais voyagé avec Air Austral en septembre 2018 et sur mon dossier, il était marqué que j’ai voyagé avec French Bee en novembre. Surtout, il était inscrit 'détournement'. Je l’ai vu sur leur ordinateur, mais je n’ai pas de preuves de ça", assure-t-elle.



Elle a tenté de contacter certains élus, mais n’a pas reçu de réponse. Elle s’est donc tournée vers un juriste pour entamer une suite judiciaire. Elle est persuadée qu’elle n’est pas la seule dans ce cas et souhaite mobiliser tous ceux qui connaissent cette situation.