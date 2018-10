Elle dépose plainte contre lui et l'emmène par la main au commissariat

Le tribunal de Champ Fleuri était, une fois de trop, le théâtre d'une comparution immédiate pour des violences familiales. Le prévenu, un homme de 51 ans, devait répondre d'actes de violences sur conjoint. Récidiviste, sa dernière comparution, pour violences également, date du 21 septembre dernier. Il avait écopé de 6 mois de prison avec sursis.



Présenté ce matin devant la juge pour des faits datant du 19 octobre, la victime, son ex-concubine, avait déposé plainte contre lui le lendemain. Entre temps, les deux tourtereaux s'étaient rabibochés et s'étaient présentés main dans la main au commissariat le 30 octobre. Il avait été placé directement en garde à vue pour violences.



Les faits sont malheureusement trop connus des tribunaux, une dispute éclate après un anniversaire quelque peu arrosé,. Elle l'insulte et lui se sent touché dans son orgueil. Devant la juge, il se fend d'un "na des paroles qui à force i blessent à où madame, mais mi regrette mon geste" pour justifier de l'avoir violemment tiré par les cheveux juste avant de lui coller une une gifle.



"J'entends ses regrets mais pas bien ses explications, il n'y a aucune réflexion sur la répétition de ses actes" note la procureure. Avec quatre mentions sur son casier dont deux pour violence conjugales sur la même personne, sa concubine en l'occurence, elle requiert une peine de 4 mois de prison ferme.



La cour le condamne au final à 2 mois de prison ferme et ajoute une révocation de 4 mois de ses précédents sursis. Le juge d'application des peines devra se prononcer sur son incarcération, ou pas, pour 6 mois.