A la Une .. Elle décède en plein vol, ses proches restent assis à ses côtés pendant 8 heures

Une femme est décédée dans son sommeil lors d'un vol entre Hong Kong et le Royaume-Uni. Son corps est resté sur le siège, à côté de ses proches, alors qu'il restait encore plus de 8 heures de voyage. Par NP - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 09:40





Le drame s'est produit le vendredi 5 août, rapporte The Guardian . Une femme est morte dans son sommeil alors qu'elle se trouvait à bord d'un avion. Elle était accompagnée de ses enfants et de son mari.

Ses proches se sont rendus compte de son décès et ont alerté les équipes de la compagnie aérienne. Le corps sans vie est resté sur le siège. Les enfants et le mari de la défunte ont pu prendre le temps de lui dire adieu, explique une amie qui a publié une cagnotte pour la famille.



Les proches de la victime sont restés assis à côté de son corps sans vie pendant 8 heures. Mais l'avion a finalement atterri d'urgence en Allemagne, à un millier de kilomètres de sa destination finale, le Royaume-Uni. Un appel à l'aide a donc été diffusé sur les réseaux sociaux afin de financer le rapatriement du corps et les funérailles.