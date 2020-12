A la Une .. Elle craint que le plafond ne s’effondre sur elle

Une habitante de la résidence La Goélette à Sainte-Clotilde craint que le plafond ne tombe sur elle ou que son plancher ne s’effondre sous ses pieds. Elle a appris que le plancher de sa cuisine s’est écroulé dans l’appartement du dessous et les mêmes signes avant-coureurs sont là. Par NP - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 17:58 | Lu 315 fois

"Ça me fait peur", lâche directement Jennifer*. Depuis quelques semaines, la jeune femme vit dans l’angoisse que le plafond du voisin ne s’écroule sur elle. Alors qu’une fuite d’eau provenant de l’appartement du dessus a fait son apparition, ce que Jennifer a appris depuis la terrifie.



Venue s’installer à Saint-Denis pour ses études, Jennifer a emménagé dans son nouvel appartement au mois d’août dernier. Il y a 2 ou 3 semaines, alors qu’elle se dirige vers sa cuisine, elle marche dans une grande flaque d’eau. Elle se rend alors compte que la fuite provient du plafond et que l’écoulement est important. Après s’être rendue chez le voisin du dessus, elle constate qu’il n’est pas au courant d’une fuite. Les autres voisins, apprenant la situation, sont venus lui expliquer l’histoire de son appartement, ce qui lui a glacé le sang.



Selon le voisinage, le même type de fuite s’est produit en début d’année dans l’appartement en dessous du sien. Quelques jours après, le plancher de sa cuisine s’est effondré dans l’appartement des locataires du bas. Ces derniers ayant perdu pour 8 000€ de biens dans le sinistre. Heureusement, la locataire était en vacances à ce moment-là et personne n’a été blessé.



Les réparations ont été faites pendant le confinement, mais beaucoup de choses laissent penser que le risque est toujours présent. Le sol de la cuisine est affaissé et de nombreux carreaux claquent lorsque quelqu’un marche dessus. La hotte donne des coups de jus et le meuble de la salle de bain a explosé et ne tient qu’avec le soutien d’une valise.



Jennifer doit quitter son appartement pour un mois et craint ce qu’elle retrouvera à son retour. La jeune femme a entièrement vidé sa cuisine et sa salle de bains dans le doute. Un voisin va venir tous les jours vider la bassine qui récupère l’eau de la fuite.



"Avec le recul, je comprends mieux pourquoi l’appartement est beaucoup moins cher que celui de mes amis", indique-t-elle. Jennifer est inquiète et souhaite déménager au plus vite.



*Prénom d’emprunt





